Впервые за 4 года в Тюменскую область прибыли породистые зарубежные свиньи

Свиньи из Дании прилетели в свиноводческое хозяйство ООО «Свинокомплекс «Тюменский». Теперь 153 хрюшки из города Росванг будут содержаться в Нжнетавдинском районе. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по ХМАО, ЯНАО и Тюменской области.

«Свинки и хряки пород Дюрок, Ландрас и Йоркшир прибыли авиатранспортом в город Екатеринбург, затем автотранспортом доехали до Нижнетавдинского района Тюменской области», – объяснили в пресс-службе ведомства.

Там уточняют: это первое с 2017 года поступление в Тюменскую область импортного свинопоголовья.

Тюмень, Наталья Ефремова

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