Почти 2000 больных африканской чумой свиней изъяли на Урале. Ветврачи просят не выбрасывать трупы животных в лес и на свалку

На 22 ноября на Среднем Урале ветеринары изъяли в очагах по африканской чуме свиней или в угрожаемых зонах 1784 головы свиней, в том числе в учреждениях ГУФСИН 692 головы.

Сейчас, по информации Департамента информационной политики Свердловской области, на территории региона зафиксировано 11 очагов АЧС и 8 инфицированных объектов – там обнаружено зараженное мясо. «Новый День» составил карту всех очагов.

Карта очагов АЧС. Красным отмечены точки, где обнаружены больные животные, синим – где нашли зараженное мясо

За ноябрь власти зарегистрировали 3 эпизоотических очага АЧС: 1 числа на территории лесного массива в Белоярском районе нашли бесхозный труп домашней свиньи. В этот же день от заболевания пала свинья в подсобном хозяйстве в Березовском городском округе. 6 ноября заболели свиньи у фермера в поселке Двуреченск под Екатеринбургом.

12 ноября ветеринары выявили инфицированное мясо на продовольственном складе столовой в Екатеринбурге.

Главный ветеринарный врач Свердловской области Евгений Трушкин заявил, что в связи с выявлением новых вспышек АЧС в областях, граничащих со Средним Уралом, сохраняется высокая угроза заноса и распространения вируса.

«Если вы заметили признаки болезни у своих животных: недомогание, вялость, неадекватное поведение, рвоту, высокую температуру – незамедлительно обращайтесь к государственным ветеринарам, которые есть в каждом муниципалитете. Не пытайтесь лечить животных самостоятельно. И если случился падеж, ни в коем случае не выкидывайте трупы свиней на свалки бытовых отходов или в лесной массив. Избавляться таким образом от зараженных животных – преступление. Трупы могли стать источником заражения диких кабанов, и они могли разнести заболевание по территории Свердловской области. С начала вспышки в области было выявлено шесть таких свалок. По каждому факту обнаружения бесхозных трупов свиней департамент направляет информацию в следственные органы», – сообщил врач.

В случае выявления зараженных свиней – животных изымают, подробнее об этом «Новый День» и писал в материале, где изложил историю возникновения и распространения африканской чумы в регионе, а также кого винят власти и владельцы свиней.

По информации властей, выплаты жителям Свердловской области, у которых изъяли свиней или продукты из свинины, начнутся в декабре. Сумма компенсации будет рассчитываться из рыночной стоимости 1 килограмма свинины в живом весе на установленную дату изъятия.

В Департаменте информационной политики Свердловской области уточняют, что это уже не первая вспышка АЧС на Урале. В 1978 году в регионе ветеринары тоже зафиксировали африканскую чуму свиней. Тогда власти уничтожили тоже около 2000 голов.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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