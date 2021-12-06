Под Ирбитом снят карантин по африканской чуме свиней

На территории Ирбитского района сняли карантин по АЧС. Действовал он с 8 октября. Распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Очаг находился в лесном массиве возле трассы, ведущей из Камышлова в Ирбит. При этом в течение 6 месяцев в радиусе 10 километров запрещено вывозить свиней и продукты убоя, не прошедших обработку при температуре от 70 °C. Также под запретом продажа этих животных. В радиусе 5 километров местным жителям год нельзя заводить свиней.

Запреты не распространяется на крупные свинокомплексы со специальными мерами защиты.

Власти издавали распоряжение о выплате компенсации лицам, у которых было изъято зараженное мясо. Выплаты начнутся в декабре. Сумма компенсации будет рассчитываться из рыночной стоимости 1 килограмма свинины в живом весе на установленную дату изъятия.

Как уже писал «Новый День», впервые зафиксировали африканскую чуму свиней 27 сентября. Тогда пали три свиньи у жителя села Калиновского в Камышловском районе. 28 сентября губернатор Свердловской области установил на территории хозяйства карантин.

На конец ноября ветеринары изъяли у жителей 1784 свиней. «Новый День» составил карту всех очагов.

Карта очагов АЧС. Красным отмечены точки, где обнаружены больные животные, синим – где нашли зараженное мясо

Ирбит, Никита Кондрашин

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