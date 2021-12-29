На Урале продлили карантин по африканской чуме свиней

Под Екатеринбургом в двух местах продлили карантин по африканской чуме свиней: в поселке Двуреченске в 60 километрах от города и на участке рядом с этим населенным пунктом. Ограничения будут действовать до 1 марта 2022 года. Тексты постановлений губернатора Евгения Куйвашева опубликованы на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Карантин в поселке и в лесном массиве ввели в начале ноября. Снять его планировали 20 декабря. В «угрожаемой зоне» в радиусе 15 километров все еще запрещается ввоз и вывоз живых свиней и продуктов из свинины. Также под запретом реализация продуктов из свинины непромышленного изготовления, проведение сельскохозяйственных ярмарок и все виды охоты.

При этом остальные очаги и объекты, которые были инфицированы, от особого режима уже освобождены. 24 декабря сняли карантин на земельном участке рядом с поселком Монетный в Березовском городском округе, а 27 числа в Первоуральске.

Карта очагов АЧС. Красным отмечены точки, где обнаружены больные животные, синим – где нашли зараженное мясо

История с АЧС началась в конце сентября. Первый очаг зафиксировали 27 числа. Тогда пали три свиньи у жителя села Калиновского в Камышловском районе. Предполагается, что источником инфекции стали пищевые отходы. 28 сентября губернатор Свердловской области установил на территории хозяйства карантин.

На следующий день в лесу под Камышловом нашли 37 мертвых животных. Причем, по словам начальника местной ветеринарной станции Михаила Булдакова, эти свиньи погибли первыми.

Потом оказалось, что кто-то выбрасывает туши мертвых свиней в разных частях области: на свалках, в лесах. Расследованием занимаются правоохранительные органы.

Власти обещали до конца 2021 года выплатить компенсацию всем пострадавшим. от АЧС. На эти цели губернатор Евгений Куйвашев выделил 13 миллионов рублей. Однако эти деньги получили пока не все.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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