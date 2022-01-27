В Карпинске обнаружили новый очаг африканской чумы свиней

На севере Свердловской области, в Карпинске, произошла вспышка африканской чумы свиней. Информация об этом появилась на сайте администрации городского округа.

«С целью сбора информации о наличии поголовья свиней, начиная с 27 января 2022 года, на территории городского округа Карпинск будет проводиться обход личных подсобных хозяйств. В дальнейшем, информация будет передана в Департамент ветеринарии Свердловской области для проведения мероприятий по изъятию свиней у владельцев. Владельцы животных имеют право на возмещение ущерба, понесенного ими в результате изъятия свиней», – говорится в сообщении.

Это первый случай за три месяца, последний очаг ветеринары выявили в поселке Двуреченске под Екатеринбургом 7 ноября.

История с АЧС началась в конце сентября. Первый очаг зафиксировали 27 числа. Тогда пали три свиньи у жителя села Калиновского в Камышловском районе. 28 сентября губернатор Свердловской области установил на территории хозяйства карантин.

Потом оказалось, что кто-то выбрасывает туши свиней в разных частях области: на свалках, в лесах. «Новый День» составил карту всех зафиксированных очагов в Свердловской области.

Карта очагов АЧС. Красным отмечены точки, где обнаружены больные животные, синим – где нашли зараженное мясо

В распространении АЧС на территории региона первый заместитель губернатора Алексей Шмыков обвинил военных. Военные причастность отрицают, ссылаясь на результаты экспертизы Россельхознадзора. «Новый День» для прояснения ситуации отправил запросы в прокуратуру и Россельхознадзор.

Карпинск, Никита Кондрашин

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