Чума свиней добралась до Екатеринбурга

Карантин из-за африканской чумы свиней ввели на территории СИЗО-5. Располагается он на Елизаветинском шоссе, 19. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) на срок до 15 ноября 2021 года на объектах, инфицированных африканской чумой свиней», – сообщается в указе.

Вход на эту территорию разрешен только персоналу, выполняющему производственные операции, и сотрудникам ветеринарной службы Свердловской области. В этой зоне запрещено перемещение и реализация продуктов убоя.

Зараженное мясо также обнаружено в следственном изоляторе в Камышлове, в исправительной колонии в поселке Восточный возле Верхотурья и в колонии-поселении в Первоуральске.

Также чума свиней обнаружена в ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом. В радиусе 6 км от этого очага создана «угрожаемая зона по африканской чуме свиней». Ввоз и вывоз живых свиней и продуктов из свинины в этой зоне приостановлены. Также под запретом реализация продуктов из свинины непромышленного изготовления, проведение сельскохозяйственных ярмарок и все виды охоты.

В радиусе еще 20 километров организована «зона наблюдения по африканской чуме свиней». На ней запрещено выгульное содержание свиней. Владельцы животных должны исключить контакт между дикими животными и свиньями.

Как уже сообщал «Новый День», история с АЧС началось 27 сентября. Тогда умерли три свиньи в подсобном хозяйстве у жителя села Калиновского в Камышловском районе. У них ветеринары нашли геном вируса АЧС. Предполагается, что источником инфекции стали пищевые отходы.

28 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев установил на территории хозяйства карантин. В радиусе 20 км от очага создана «угрожаемая зона по африканской чуме свиней». В ней из частных хозяйств изъято 500 голов.

На следующий день в лесу нашли 37 мертвых животных. Причем, по словам начальника ветеринарной станции Камышлова Михаила Булдакова, эти свиньи погибли первыми.

Вскоре были выявлены другие очаги – в Нижнем Тагиле, Ирбите, под Богдановичем. Там тоже объявлен карантин.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 27.10.21

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