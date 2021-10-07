Из-за африканской чумы свиней введен режим ЧС в пяти муниципалитетах

Вспышка африканской чумы свиней в Свердловской области признана чрезвычайной ситуацией межмуниципального масштаба. Об этом говорится в распоряжении губернатора Евгения Куйвашева.

Объявление ЧС коснулось пяти муниципальных образований: Камышлова, Камышловского района, Богдановича, Сухого Лога и Пышмы. Руководить ее ликвидацией будет директор департамента ветеринарии Евгений Трушкин. Он должен оценить ущерб сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также вместе с главами МО разработать план по минимизации последствий ЧС.

Как уже сообщал «Новый День», 27 сентября в селе Калиновском Камышловского района пали три свиньи у местного фермера. Ветеринары исследовали туши и нашли геном вируса африканской чумы свиней. 28 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев установил на территории хозяйства карантин. В радиусе 20 км от него установлена угрожаемая зона. Ввоз и вывоз живых свиней и продуктов из свинины в этой зоне приостановлен. 30 сентября в лесу в Камышловском районе была обнаружена свалка мертвых свиней – всего 37 туш. 4 октября губернатор распорядился изъять из хозяйств угрожаемой зоны всех свиней любого пола и возраста.

Камышлов, Елена Владимирова

Камышлов. Другие новости 07.10.21

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