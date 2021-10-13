Чума свиней подстегнет цены на мясо – на Урале подозревают заговор против частных хозяйств

Цены на свинину продолжат расти, в том числе – из-за вспышки африканской чумы в Свердловской области. С начала года это мясо уже подорожало примерно на 13%, в том числе – из-за АЧС, писала «Российская газета». «Даже крупные холдинги, вложившие миллиарды рублей в биобезопасность, не могут полностью защититься от вируса. Одни немытые руки у сотрудника животноводческого комплекса – считай, потеряли все поголовье», – сообщает «РГ».

Помимо африканской чумы у роста цен есть и другие причины. «АЧС – это фактор, который не может не сказаться на предложении, и если оно сокращается, то это влияет на цену, при условии, что спрос остается прежним. Вообще цены на свинину не так рьяно, как на борщевой набор, конечно, но росли в течение года – это глобальный тренд, который связан с инфляцией издержек сельхозпроизводителей. В прошлом году произошла девальвация, а, как правило, техника, запчасти – валютные. Приходится платить больше, чтобы их купить. То же касается семенного материала. Дорожает ГСМ, электроэнергия, что для свиноводчества весьма важно. Плюс последствия пандемии коронавируса, когда подорожала логистика, осложнились пути доставки, это ведет к тому, что себестоимость сельхозпродукции выросла объективно на 10-30%, – прокомментировал «Новому Дню» экономист Константин Селянин. – Несмотря на то, что доходы населения не растут, продукты питания имеют низкую эластичность по цене. Мы не едим меньше, несмотря на то, что продукты дорожают. И тут семьи стоят перед выбором: первый вариант – увеличить долю от дохода, которая тратится на продукты. Сейчас на это уходит примерно треть дохода, у кого-то – за 50%, хотя 5-7 лет назад было значительно меньше, а в Европе это 6-7% от доходов, в Восточной Европе 30-50%. Или упростить продуктовую корзину. Ели свинину – будем есть курятину, вместо отбивных – ливерную колбасу, вместо шоколада – сахар. Так примерно это выглядит для многих семей, процессы могут идти параллельно».

Многие жители территорий, где объявлено ЧС из-за чумы свиней, установлен карантин и изымают животных, уверены, что опасность преувеличена, а ограничительные меры установлены, чтобы стимулировать спрос на «промышленную» свинину, то есть на продукцию крупных агрокомплексов, а не частных подсобных хозяйств. «Сейчас всех поросят у частников изымут, сожгут и мясо по 1000 за кг сделают или более. И будем макарошки кушать – они же всегда стоят одинаково», – пишет в ВК местный житель Сергей Мальгин.

С ним согласен другой свердловчанин, Николай Калюжный: «Свинокомплексы не трогают, так как это они заказчики данного заболевания! Ибо данное заболевание необходимо для того, чтобы люди покупали мясо с агрокомплексов. Логически подумайте: почему чума свиней и птичий грипп существует только среди частников на деревне? По факту если обнаружилась зараза и требуют утилизировать свинок и куриц в селе, то обязаны и утилизировать их же в агрокомплексах».

В департаменте информационной политики Свердловской области «Новому Дню» пояснили, что специальные меры по АЧС, как, например, изъятие свиней, не касаются агрокомплексов, поскольку там предпринимаются меры безопасности, которые не позволяют распространиться инфекции.

Однако эти меры вовсе не гарантируют стопроцентной защиты – так, в начале октября очаг африканской чумы свиней был обнаружен в Белгородской области в агрокомплексе, принадлежащем «Мираторгу». «Несмотря на огромные финансовые вложения и контроль, исключить человеческий фактор невозможно, особенно, когда этот вирус циркулирует вокруг так плотно», – пояснял «РГ» генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.

Добавим, что по состоянию на конец прошлой недели в муниципалитетах, где были обнаружены очаги африканской чумы свиней, изъяли порядка 500 животных. Их умерщвляют и сжигают. Владельцам обещают денежные компенсации, но в ДИПе сообщили «Новому Дню», что пока их размер не определен, работает комиссия.

На прошлой неделе ЧС была объявлена в Камышлове, Камышловском районе, Богдановиче, Сухом Логу и Пышме. Перед этим, 30 сентября, в лесу в Камышловском районе была обнаружена свалка мертвых свиней, а 4 октября губернатор распорядился изъять из хозяйств угрожаемой зоны всех свиней любого пола и возраста. Позднее свалка мертвых свиней была найдена в Ирбите, а очаги АЧС обнаружились даже в колониях в Нижнем Тагиле. Также в Сысерти был обнаружен очаг птичьего гриппа.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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