Из-за вспышки африканской чумы у жителей двух районов изымут всех свиней

Губернатор Евгений Куйвашев распорядился изъять всех свиней любого пола и возраста, а также продукты переработки свинины из хозяйств, расположенных в радиусе 20 км от эпизоотического очага по африканской чуме, расположенного в селе Калиновском Камышловского района. Кроме Камышловского, в опасную зону попал Пышминский район.

Документ об этом опубликован на портале правовой информации. Исключение сделают только для предприятий по убою и переработке свиней. Департаменту ветеринарии поручено создать специальную комиссию для изъятия животных у населения, а также возместить гражданам понесенный ущерб. По действующим нормативам, в таких случаях владельцам изъятых животных должна быть выплачена их рыночная стоимость из средств резервного фонда областного правительства.

По окончании карантина минАПК должен проконсультировать граждан и хозяйства, где можно приобрести новых свиней.

Как уже сообщал «Новый День», 27 сентября на улице Набережной в селе Калиновском Камышловского района пали три свиньи у местного фермера. Установлено, что хозяин кормил их объедками из столовой военной части. Ветеринары исследовали туши и нашли геном вируса африканской чумы свиней. 28 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев установил на территории хозяйства карантин. В радиусе 20 км от него установлена угрожаемая зона. Ввоз и вывоз живых свиней и продуктов из свинины в этой зоне приостановлен. 30 сентября в лесу в Камышловском районе была обнаружена свалка мертвых свиней – всего 37 туш. Специалисты взяли пробы, которые были направлены для исследования в Свердловскую областную ветеринарную лабораторию. Установлено, что причиной падежа также стала африканская чума свиней.

Камышлов, Пышма, Евгения Вирачева

Камышлов, Пышма. Другие новости 06.10.21

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