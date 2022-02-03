МинАПК: чума свиней на Урале не скажется на стоимости мяса

В Свердловской области с прошлого года продолжаются локальные вспышки африканской чумы свиней. Зараженные животные обнаруживались в разных муниципальных образованиях региона. Однако, по мнению министра агропромышленного комплекса Свердловской области Артема Бахтерева, ситуация не повлияет на уровень цен на свинину. «Это на ценах не скажется, так как АЧС не сказалась на уровень производства мяса по прошлому году. Но АЧС – это плохо», – сказал он.

Напомним, ранее региональные власти заявляли, что источником АЧС в Свердловской области стали два ведомства – Главное управление федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской области и Министерство обороны РФ. Однако и те, и другие категорически отвергали обвинения.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»