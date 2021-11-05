Жители Березовского сообщают, что в округе сжигают свиней с африканской чумой

В Березовском городском округе в районе поселка Монетный сжигают трупы свиней, зараженных африканской чумой, об этом сообщают местные жители. Официально карантин на территории не объявлен.

«Берёзовские власти пытаются скрыть очаг африканской чумы свиней в нашем округе! На ферме в районе поселка Монетного сжигают трупы свиней, зараженных чумой. Грузовики на выезде с места сжигания обрабатывают химическими веществами. Навоз от свиней захоранивают прямо рядом с фермой», – написал житель городского округа, редактор газеты «Другая газета» Сергей Стуков в фейсбуке.

По его словам, администрация пытается привлечь сотрудников муниципальных организаций для участия в сжигании трупов свиней, для разборки строений фермы, но те отказываются. Официально карантин в Березовском не объявлен.

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области африканская чума свиней обнаружена в нескольких локациях. Так, карантин из-за АЧС ввели на территории СИЗО-5 в Екатеринбурге. Заболевание обнаружено и в ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом. В радиусе 6 км от этого очага создана «угрожаемая зона по африканской чуме свиней». Ввоз и вывоз живых свиней и продуктов из свинины там приостановлены. Также под запретом реализация продуктов из свинины непромышленного изготовления, проведение сельскохозяйственных ярмарок и все виды охоты.

История с АЧС началось 27 сентября. Тогда умерли три свиньи в подсобном хозяйстве у жителя села Калиновского в Камышловском районе. У них ветеринары нашли геном вируса АЧС. Предполагается, что источником инфекции стали пищевые отходы.

28 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев установил на территории хозяйства карантин. В радиусе 20 км от очага создана «угрожаемая зона по африканской чуме свиней». В ней из частных хозяйств изъято 500 голов.

На следующий день в лесу нашли 37 мертвых животных. Причем, по словам начальника ветеринарной станции Камышлова Михаила Булдакова, эти свиньи погибли первыми.

Вскоре были выявлены другие очаги – в Нижнем Тагиле, Ирбите, под Богдановичем. Там тоже объявлен карантин.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 05.11.21

В Екатеринбурге и окрестностях заработали горнолыжные комплексы. / В Нижнем Тагиле легковушку намотало на столб, погибли парень с девушкой (ФОТО). / Предупреждение о непогоде от МЧС: будет снег и гололед, ветер – до 19 м/с. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»