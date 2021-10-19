Грюнберг убрал надписи «рейх» и «U2» с горельефа к 300-летию Екатеринбурга (ФОТО)

Скульптор Константин Грюнберг, который по заказу мэрии делает горельеф к 300-летию города, существенно скорректировал первоначальный вариант. Сегодня он и главный художник города Дмитрий Фогель представили журналистам окончательную модель в масштабе 1:5. Как передает корреспондент РИА «Новый День», исчезли некоторые образы, присутствовавшие на первом варианте эскиза и возмутившие горожан. В частности, автор отказался от образа ребенка войны, держащего снаряд, на котором написано «рейх». Также исчез крест над могилой с надписью «U2» – напоминание о сбитом на Урале самолете Пауэрса. Концепция произведения в целом стала гораздо менее милитаристской.

Было Стало

Дмитрий Фогель пояснил, что вариант эскиза, победивший в конкурсе, вызвал неоднозначные отклики в обществе, поэтому администрация города пригласила культурологов и философов, чтобы еще раз все переосмыслить. Он напомнил, что новый горельеф должен стать второй половиной того, что был установлен на Плотинке 40 лет назад, его продолжением.

«Первая часть начинается с истории возникновения города. Рудознатец находит полезные ископаемые, затем приходит солдат, затем инженеры строят завод, затем призыв к бунту, и все заканчивается набатом. И через излив Плотины у нас идет продолжение истории. Это – революция, потом – индустриализация, крестьяне, которые становятся рабочими, затем отражение Екатеринбурга инженерного и научного. Один из центральных образов – литейщик, потому что Екатеринбург – это город металла. Продолжается и военная тема, потому что у нас на Урале и ковалось, и до сих пор куется оружие, которым защищается страна, и затем переходим в современность, это и культура, и искусство», – рассказал Фогель.

Сам скульптор заявил, что для него эта работа особенно важна, потому что она для него, скорее всего, станет последней. «Это моя последняя работа, мне много лет – 78-й идет. И мне хочется закончить эту работу, а то одна половина есть, другой нет. Это труд моей жизни. Мне давно хотелось, чтоб у нас Исторический сквер был не одноглазый», – заявил Грюнберг.

Он пояснил, что уменьшенная модель горельефа нужна чтобы правильно рассчитать его несущий каркас. Каркас планируется сделать зимой, весной его начнут заполнять глиной, затем изображение покроют гипсом. Следующие этапы – формовка и отлив горельефа в металле. Добавим, что его высота будет 7 метров, ширина – 18, глубина – 1,5 м. Высота каждой фигуры – 5 метров. Горельеф планируется открыть к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году.

Как уже сообщал «Новый День», проект Исторического сквера, разработанный более 40 лет назад, предполагал наличие горельефа с обеих сторон плотины Городского пруда. Именно поэтому было принято решение о создании целостного художественного образа к юбилею областного центра. В 2020 году мэрия объявила конкурс на лучший эскиз юбилейного горельефа, и его выиграл Константин Грюнберг. Председателем жюри был Зураб Церетели.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 19.10.21

Депутат предложил провести лотерею среди привитых от Covid-19 екатеринбуржцев. / В Екатеринбурге от коронавируса привились 38% взрослых горожан. / 93 процента ковидных коек в УрФО заняты, ситуация напряженная – Якушев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»