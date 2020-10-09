К 300-летию Екатеринбурга горельеф в Историческом сквере возведут по проекту Грюнберга (ФОТО)

Конкурсная комиссия по разработке горельефа в Историческом сквере Екатеринбурга провела заключительное голосование и объявила победителя: им стал проект Константина Грюнберга. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как уже сообщал «Новый День», ранее жюри конкурса под председательством Зураба Церетели оценили семь авторских проектов, определив трёх финалистов: Константина Грюнберга, Юрия Крылова и Бориса Рыжкова.

«Победитель представил видение горельефа для реализации на плотине Городского пруда в качестве продолжения существующей композиции. Теперь, после определения победителя, мы приступим к воплощению проекта в тесном сотрудничестве с автором», – отметил главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель. Добавим, что Константин Грюнберг является автором мемориала «Черный тюльпан» и памятника маршалу Жукову у штаба ЦВО.

Напомним, ранее мэр Александр Высокинский говорил, что на новом горельефе, который появится в Историческом сквере к 300-летию Екатеринбурга, будут изображены события из истории города за 1980-е – 2000-е годы. По его словам, изначальный проект, разработанный несколько десятилетий назад, предполагал наличие горельефа с обеих сторон плотины Городского пруда. Именно поэтому было принято решение о создании целостного художественного образа к юбилею областного центра. «Мы посчитали, что было бы правильным, если на этом горельефе будет изображено развитие Екатеринбурга – восьмидесятые, девяностые, двухтысячные. То, что было на нашем веку. Это должно быть в едином стиле», – сказал мэр.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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