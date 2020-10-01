Лучший проект горельефа для Исторического сквера определят 9 октября

В следующую пятницу, 9 октября, жюри под председательством Зураба Церетели выберет лучший проект горельефа, который разместят в Историческом сквере к 300-летию Екатеринбурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, конкурс вышел на завершающую стадию – организаторы подготовили экспозицию трех макетов, прошедших в финальный этап состязания. Ранее конкурсная комиссия, в состав которой вошли профессиональные скульпторы, архитекторы, художники, а также специалисты администрации Екатеринбурга, оценили семь работ авторов, представляющих столицу Урала и Санкт-Петербург.

Лучшими признаны эскизные проекты Константина Грюнберга, Юрия Крылова и Бориса Рыжкова. Подведение итогов и определение победителя творческого состязания состоится 9 октября 2020 года.

Напомним, ранее мэр Александр Высокинский говорил, что на новом горельефе, который появится в Историческом сквере к 300-летию Екатеринбурга, будут изображены события из истории города за 1980-е – 2000-е годы. По его словам, изначальный проект, разработанный несколько десятилетий назад, предполагал наличие горельефа с обеих сторон плотины Городского пруда. Именно поэтому было принято решение о создании целостного художественного образа к юбилею областного центра. «Мы посчитали, что было бы правильным, если на этом горельефе будет изображено развитие Екатеринбурга – восьмидесятые, девяностые, двухтысячные. То, что было на нашем веку. Это должно быть в едином стиле», – сказал мэр.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 01.10.20

Второму участнику похищения мужчины в центре Екатеринбурга назначен условный срок. / Бывший замначальника ГУ МВД получил 8,5 лет строгого режима за взятку и вымогательство. / Эксперты: вторая акция кешбэка за туры будет более массовой и может привлечь туристов в Свердловскую область. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»