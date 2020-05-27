Новый горельеф на Плотинке покажет историю Екатеринбурга 1980-х – 2000-х годов

На новом горельефе, который появится в Историческом сквере к 300-летию Екатеринбурга, будут изображены события из истории города за 1980-е – 2000-е годы. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии со ссылкой на главу Екатеринбурга Александра Высокинского.

Как отметил мэр, изначальный проект, разработанный несколько десятилетий назад, предполагал наличие горельефа с обеих сторон плотины Городского пруда. Именно поэтому было принято решение о создании целостного художественного образа к юбилею областного центра. «Мы посчитали, что было бы правильным, если на этом горельефе будет изображено развитие Екатеринбурга – восьмидесятые, девяностые, двухтысячные. То, что было на нашем веку. Это должно быть в едином стиле», – сказал мэр.

По его словам, пока подобная концепция воплощена только в памятнике-барельефе «Железные дороги в истории России» в сквере у здания Управления Свердловской железной дороги. Напомним, в городе объявлен конкурс на лучший эскизный проект горельефа, который будет установлен в Историческом сквере к 300-летнему юбилею города. Главный приз – 300 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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