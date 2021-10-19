Депутаты и сотрудники аппарата ЕГД привились от Covid-19

Сразу 53 человека поставили сегодня прививку от Covid-19 в городской думе Екатеринбурга. Среди тех, кто принял меры по защите от инфекции, – спикер ЕГД Игорь Володин, его заместитель Виктор Тестов, депутаты Сергей Воронин, Владимир Стругов и Роман Ступников, помощники народных избранников, сотрудники аппарата думы. Через три недели те, кто поставил первый компонент «Спутника», смогут поставить второй здесь же, в гордуме.

Жителям Екатеринбурга советуют сделать то же самое, и как можно скорее. Спикер Игорь Володин подчеркнул важность серьезного отношения к иммунопрофилактике, напомнив, что заболеваемость коронавирусом в Свердловской области растет. «Сейчас число заболевших за сутки подходит к цифре в 600 человек. При этом в 7,5 раз вероятность попадания в больницу у привитого человека меньше, чем у не привитого. Эти данные нам сегодня озвучили представители областного Роспотребнадзора на информационном часе. Чем быстрее мы все (екатеринбуржцы) это осознаем, тем лучше», – заявил он. Его поддержал вице-спикер Виктор Тестов: «Прививаться необходимо, особенно это касается тех, кто работает с людьми. Важно, чтобы у населения сформировался коллективный иммунитет. Поэтому мы ставим прививки и рекомендуем делать это всем жителям Екатеринбурга».

Добавим, что в городской думе Екатеринбурге привились от Covid-19 уже более 90% сотрудников. Остальные или недавно переболели, или имеют медицинские противопоказания против вакцинации.

В целом в Екатеринбурге первую дозу вакцины от коронавируса получили чуть более 518 тысяч жителей старше 18 лет, завершили курс прививок 484 тысячи человек. Охват взрослого населения вакцинацией на текущий момент составляет 38%, сообщил сегодня на заседании городской думы замминистра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов. Ревакцинацию прошли 15,9 тысячи горожан, в очереди на прививку стоят 4,3 тысячи екатеринбуржцев. При этом чтобы сформировать коллективный иммунитет, необходимо привить 60% всего населения Екатеринбурга (включая детей), сейчас же эта цифра едва превышает 30%.

Как уже писал «Новый День», в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Свердловской области вводится режим пропуска в некоторые учреждения только по QR-кодам. Так, с 25 октября по ним будут пускать в резиденцию губернатора, здание областного правительства, администрации и думы муниципальных образований, музеи, библиотеки, выставочные центры, спортивные объекты. С 8 ноября QR-коды заработают в театрах и в филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, ДК, в салонах красоты, в санаториях и на базах отдыха.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.10.21

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