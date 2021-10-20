В драме будут показывать спектакли с тифлокомментариями – для незрячих и слабовидящих (ФОТО)

Свердловский театр драмы с конца октября начинает показывать спектакли для незрячих и слабовидящих зрителей. Им раздадут специальные наушники и индивидуальные приемники, через которые тифлокомментатор будет рассказывать о происходящем на сцене, а также описывать декорации, костюмы, жесты и мимику героев. На данный момент для слабовидящих зрителей готовы три спектакля.

«Чайка»

Как рассказали в пресс-службе театра драмы, на подготовку специальной «подзвучки» тифлокомментатору нужно много времени, поэтому на данный момент для слабовидящих и незрячих подготовили лишь несколько постановок из обширного репертуара. Это чеховская «Чайка» в постановке Григория Козлова, первая российская премьера пьесы австралийского драматурга Джона Мисто «Мадам Рубинштейн» (режиссёр Дмитрий Зимин) и «Железнова Васса мать» по пьесе Максима Горького (режиссёр Уланбек Баялиев). Первый спектакль – «Железнова Васса мать» покажут уже завтра, 21 октября. Затем показы запланированы на ноябрь и декабрь. Количество мест ограничено, поэтому нужно записываться заранее по телефонам: 301 31 31 или +7 963 8500758 в рабочие дни с 10:00 до 19:00.

«Железнова Васса мать». Фото: Вадим Балакин

Показ таких спектаклей стал возможен благодаря тому, что драма в начале 2021 года получила софинансирование благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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