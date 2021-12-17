Оперы «Русалка», «Волшебная флейта» и «Евгений Онегин» адаптируют для слабовидящих и незрячих зрителей

В Екатеринбурге еще один театр будет показывать спектакли для слабовидящих и незрячих людей. «Урал Опера Балет» в 2022 году адаптирует сразу три оперы из репертуара, добавив к ним тифлокомментирование.

«Театр получил грант на тифлокомментирование. В 2022 году для слабовидящих и незрячих людей будут адаптированы оперы «Русалка», «Волшебная флейта» и «Евгений Онегин», – рассказали в пресс-службе театра. – Для тифлокомментирования (то есть лаконичного описания предмета, пространства или действия) используется такое же оборудование, как и для синхронного перевода».

Напомним, с октября адаптированные постановки для слабовидящих зрителей идут в Театре драмы. Там с тифлокомментариями можно посмотреть «Чайку», «Мадам Рубинштейн», «Железнова Васса мать». А Центр современной драматургии поставил три адаптированных сказки для детей с нарушениями слуха. Там используется пластика и титры.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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