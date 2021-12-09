«Ты когда-нибудь слышал тишину, Ежик?»: в ЦСД поставили спектакли для слабослышащих детей (ФОТО)

Центр современной драматургии запустил проект «Ты когда-нибудь слушал тишину, Ежик?», в рамках которого выпустил три спектакля для детей с нарушением слуха. В постановках – много пластики, визуальных составляющих, а также есть титры.

Как рассказал «Новому Дню» режиссер ЦСД Антон Бутаков, на все спектакли можно привести абсолютно любого ребенка: есть у него проблемы со слухом или нет.

«Это адаптированные постановки, то есть они воспринимаются любым человеком, но мы сделали так, чтобы и детям с нарушением слуха было понятно, о чем идет речь. В ЦСД работает актер Максим Игнатов, у него врожденные проблемы со слухом, он носит слуховой аппарат. Он был консультантом во время проекта, объяснял всем, как будет понятнее детям, что сделать. И, конечно, он задействован как актер во всех трех спектаклях», – рассказал Антон.

«Ежик в тумане» подойдет даже для самых маленьких зрителей: возрастной ценз – 0+. Это добрая сказка про дружбу, наполненная юмором и визуальными эффектами. Например, здесь есть театр теней, пластические – почти акробатические – номера. Дети отправятся в путешествие, где будут спасаться от тумана, чистить звезды на небе и встречать Новый год.

«Римские фантазии» – это квест, во время которого дети отправятся в путешествие по театру и попадут на Площадь фантазий, Космический бал, в мастерскую художника Бананито. Каждый из героев вовлечет гостей в игру.

И, наконец, третий спектакль в рамках проекта – «Вверх тормашками» – рассчитан на более взрослых детей. Это хулиганская история о бабушке, которая устала быть бабушкой и стала бабочкой, и ее непослушной внучке. В этом спектакле подключаются титры.

Ближайшие показы пройдут 11, 12 и 21 декабря.

Сказки можно будет посмотреть и в период новогодних каникул.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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