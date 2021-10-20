В Центробанке объяснили, как распознать финансового мошенника по рекламе

Антимонопольщики и Центральный банк России объединились, чтобы бороться с недостоверной рекламой на рынке финансовых услуг. Сегодня на пресс-конференции начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина рассказала, какие моменты в рекламе финансовых услуг должны настораживать, потому что могут свидетельствовать о попытке мошенничества:

1. Гарантия высокого дохода и высокой надежности. Гарантировать какой-либо доход по вложениям могут только банки и только по вкладам, и только в определенном лимите суммы (в случае отзыва лицензии государство точно вернет до 1,4 млн рублей, – прим. ред.). Ни одна другая организация не вправе заявлять о гарантированной доходности.

2. Обещание сверхвысокой доходности. Когда вам предлагают гарантированную доходность существенно выше рыночной, это повод задуматься: вероятнее всего, это финансовая пирамида. По законам экономики невозможно заработать космические доходности.

3. Употребление слова вклад, если это не реклама банка. Только банки имеют право размещать денежные средства на вкладах. Если в рекламе говорится про вклады, но предлагает ее не банк – опять же, высокая вероятность, что за рекламой скрывается финансовая пирамида.

4. Анонимная реклама, то есть когда в рекламе указан только номер телефона или сайт, ни названия компании, ни каких-то подробностей об услуге нет. Вероятнее всего, за этой рекламой скрывается либо «черный кредитор», либо финансовая пирамида.

5. Предложение кредита под ноль процентов или обещание дать кредит без справок и поручителей. Реклама кредитов, займов, должна содержать все условия, определяющие стоимость кредита, очевидно, что под ноль процентов деньги никто не даст, может быть, это будет ноль процентов за первый день или будут какие-то дополнительные условия. Если эти условия не прописаны – это повод задуматься.

6. Реклама на заборе. Зачастую она содержит все вышеперечисленное, да и сам факт размещения рекламы в несанкционированном месте говорит о ее ненадежности.

Елена Дружинина напомнила, что Банк России с июня этого года размещает на сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности. Искать можно по названию организации, по адресу сайта, по фактическому адресу. Всего в перечне 2800 организаций, из них 38 – в Свердловской области, в том числе две финансовые пирамиды. Дружинина назвала их: это «Синерджи» и «Симбиоз финанс». А также один нелегальный участник финансового рынка – IPO FINANCE.

Кроме них в списке – 25 нелегальных кредиторов, большинство из них находится в Екатеринбурге, но есть и в Нижнем Тагиле, Невьянске, Нижних Сергах, Серове и Красноуральске. Всех, кто заметил подозрительную рекламу или повстречался с компанией, напоминающей мошенническую, Дружинина попросила обращаться на горячую линию Банка России 8-800-300-3000.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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