На Урале начали подбирать людей для проведения выборов губернатора и президента

В Свердловской области началось формирование нового состава региональной избирательной комиссии, который будет работать с декабря 2021 года по декабрь 2026, то есть – во время выборов губернатора 2022 года, городской думы Екатеринбурга (2023) и президента (2024). Предложения по кандидатам в члены избиркома заксобрание принимает с 19 октября по 17 ноября, губернатор – с 25 октября по 23 ноября.

И у депутатов, и у губернатора есть право утвердить по семь членов ИКСО с правом решающего голоса. Субъектами выдвижения могут быть ЦИК, действующий состав ИКСО, политические партии, общественные объединения, муниципальные думы Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», политические партии, в том числе не представленные в уходящем составе, уже готовятся принять участие в формировании нового состава ИКСО. «Да, конечно, будем предлагать свою кандидатуру в состав комиссии, сейчас готовим документы», – сообщил «Новому Дню» руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Рант Агаджанян. «Да, решение об этом есть. Кандидатура находится на согласовании у руководителя партии, в Москве. Но не думаю, что будут неожиданности, это будет кто-то из регионального совета партии», – сообщил лидер местных «пенсионеров» Сергей Полыганов. Партия «Яблоко» тоже непременно предложит своего кандидата, как только определится с персоналией, сообщил председатель СРО партии Максим Петлин. Напомним, что эти партии участвовали в выборах в Госдуму и в Свердловской области получили: «Новые люди» – более 8%, РППС – около 3%, «Яблоко» – около 2,8%.

По мнению политолога Сергея Мошкина, для партий немаловажно иметь своих представителей в областном избиркоме. «Поскольку законом предусмотрено, что политические партии делегируют своих представителей в избирательные комиссии, по большому счету у администрации не так уж много рычагов, чтобы воспрепятствовать той или иной персоне. Так что ротации стоит ожидать именно в партийном блоке. Смысл в этом есть, поскольку нахождение своего представителя в комиссии позволяет партии непосредственно из первых уст получать информацию из первых рук, какие вопросы будут обсуждаться, какие мнения существуют. Это достаточно серьезный момент для любой партии», – считает Мошкин. Что касается руководящего состава облизбиркома, то, по мнению эксперта, у него высокие шансы сохраниться на своих местах: «Явных претензий к ним по итогам прошедших выборов не было».

Отметим, в действующем составе ИКСО, избранном в 2016 году, представлены восемь политических партий. Кроме парламентской четверки, это Партия роста (Елена Клименко), Патриоты России (Игорь Буртов), Парнас (Владимир Попов) и «Зеленые» (Игорь Рузаков). При этом Елена Клименко занимает пост заместителя председателя комиссии, а Игорь Буртов – секретаря. Председателем является Владимир Русинов, бывший руководитель департамента по обеспечения деятельности мировых судей, которого выдвинула в избирком дума Нижнесергинского района.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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