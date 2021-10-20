Будни осеннего призыва: обязательна ли вакцинация в армии для срочников

Призывников не принуждают к вакцинации, однако прививки ставят всем солдатам по прибытии в армию. Как такое может быть – рассказал «Новому Дню» пресс-секретарь Центрального военного округа Александр Савчук.

С 1 октября по 31 декабря в России проходит осенний призыв, и как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЦВО, комиссариаты Центрального военного округа за три месяца отправят в армию более 54 тысяч новобранцев. С корреспондентом «Нового Дня» связался бывший студент Андрей Тиунов, который в сентябре забрал документы из УрФУ с желанием отдать долг Родине. Повестку молодой человек уже получил, только волнуется, что в армию пойти не сможет, потому что категорически не хочет вакцинироваться от ковида. «Я на этот счет не распространяюсь, – сказал Андрей Тиунов. – Но не планирую ставить прививку, пока она не будет испытана до конца. Читал новости, что Шойгу ввел обязательную вакцинацию для солдат, но это ведь нарушение прав, учитывая, что в России обязательная вакцинация не введена».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе, будущим солдатам нужно прививаться самостоятельно до призыва на военную службу. Перед непосредственной отправкой призывников в их войсковую часть все они сдают экспресс-тест на коронавирус. «Если гражданин, призванный на службу, не провакцинирован, то по прибытии его обязательно вакцинируют. И без прививки, наверное, служить не получится», – сообщил пресс-секретарь ЦВО Александр Савчук. Однако вскоре, после рассказанной корреспондентом «Нового Дня» истории про призывника-антиваксера, пресс-секретарь информацию изменил: «У нас никто никого не заставляет. Не знаю, как в других структурах, но у нас все делается по желанию», – сказал Александр Савчук. Тем не менее, Андрей Тиунов таким ответом не удовлетворился: «В армии по-другому делается, никто не будет спрашивать. Но если что буду ссылаться на «Новый День» и вашего спикера. Может быть, смогу остаться без прививки».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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