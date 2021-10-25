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Понедельник, 25 октября 2021, 14:51 мск

Новости Екатеринбург

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Из 2,8 тысячи призывников годными признали только 307

За 25 дней осеннего призыва на областной сборный пункт отправили 100 первых новобранцев. Молодые люди прибыли в город Артемовский на станцию Егоршино.

Всего из Екатеринбурга в осенний призыв с 1 октября по 31 декабря планируют отправить более 700 будущих солдат.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, за 25 дней октября на заседаниях призывных комиссий города, где проходило обследование будущих солдат, побывало более 2 тысяч 800 человек. Годными было признано всего 307 человек, 100 из которых уже отправили на областной пункт сбора для дальнейшей отправки в войска.

Почему почти 2,5 тысячи солдат признаны не годными, пока непонятно. Возможно, это связано с противопоказаниями к вакцинации, ведь вступая в ряды военнослужащих, прививку от Covid-19 ставить обязательно.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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