Очевидцы сообщили о взрыве на котельной. Пояснения энергетиков

В Екатеринбурге около половины одиннадцатого произошел взрыв на улице Гурзуфской. Очевидцы сообщили, что ЧП произошло на территории котельной. От труб поднимается красный дым. К настоящему моменту информации о пострадавших нет.

Ситуацию прояснили в пресс-службе ПАО «Т Плюс»: «На Гурзуфской котельной при подготовке к вводу в работу резервного котла проходило опробование, в том числе и разных режимов горения, что привело к кратковременному задымлению. Котельная работает в штатном режиме. Ограничений теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей нет».

В пресс-службе МЧС по Свердловской области заявили, что информацию они уточняют и посоветовали ждать каких-то сообщений от них на сайте ведомства, оперативный комментарий ведомство не предоставило.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 21.10.21

Депутат-единоросс требует отменить «Ночь музыки» в Екатеринбурге. / Рабочий разбился, упав в шахту лифта с 17-го этажа. / В России выявили первых больных штаммом коронавируса AY.4.2. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»