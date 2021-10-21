Прокуратура начала проверку в связи со взрывом в котельной на Гурзуфской

После сообщений о взрыве в котельной на Гурзуфской прокуратура Верх-Исетского района начала проверку. По предварительным данным, при растопке произошел хлопок, в результате чего повредило только сам котел. Пострадавших нет.

«В помещениях котельной на улице Гурзуфской во время растопки при переходе на резервный 4-й котел произошел хлопок. Предварительно, в результате повредило обмуровку котла, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента, а также устанавливает, не повлияет ли он на теплоснабжение многоквартирных домов и социальных объектов».

Ранее в пресс-службе ПАО «Т Плюс» уже прокомментировали происшествие: «На Гурзуфской котельной при подготовке к вводу в работу резервного котла проходило опробование, в том числе и разных режимов горения, что привело к кратковременному задымлению. Котельная работает в штатном режиме. Ограничений теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей нет».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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