Из школы в центре Екатеринбурга эвакуируют детей из-за сообщения о взрыве (ФОТО)

В Екатеринбурге в школе № 36 на Малышева, 134, объявлена эвакуация учеников из-за сообщения о взрыве. Как сообщает источник «Нового Дня», сегодня утром неизвестный мужчина позвонил в школу и сказал, что в ней сегодня прогремит взрыв.

В пресс-службе ГУ МВД Екатеринбурга пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, возле школы стоит пожарная машина, ученики и учителя толпятся во дворе.

«Новый День» выясняет подробности.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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