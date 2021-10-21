«Вещи, сказали, завтра отдадут», – ученики «заминированной» школы – об эвакуации

Во дворе школы № 36 в Екатеринбурге стоит толпа школьников и учителей, эвакуированных из здания из-за сообщения о готовящемся взрыве.
Как передаёт корреспондент «Нового Дня», детей отпустили домой, во дворе школы остались стоять те, кого будут забирать родители.
Как говорят учителя школы № 36, стоящие с учениками во дворе, им никаких пояснений по поводу происходящего не дали. Многие из них стоят без верхней одежды, вероятно, не успели ее взять.
Без верхней одежды бегают по двору и младшеклассники. Учащиеся 4-го класса по секрету (так как их просили не рассказывать об этом) сообщили корреспонденту «Нового Дня», что их вывели как при пожарной тревоге, но вещи с парт забрать не разрешили. «Сказали идти домой, а вещи, сказали, завтра отдадут», – пояснил мальчик.
Ученики 9-го класса рассказали, что во время эвакуации кто-то говорил о бомбе в здании школы.
Возле школы стоят пожарная и полицейская машины. Проходящий мимо сотрудник МЧС, оставивший имя в секрете, сказал «Новому Дню»: «Взрывного устройства обнаружено не было». Это же нам подтвердили в пресс-службе МЧС: «Ни пожара, ни взрыва».
Сейчас некоторые ученики разошлись по домам, остальные вернулись в школу вместе с учителями. Неизвестного мужчину, сообщившего о взрыве по телефону, будут проверять.
Екатеринбург, Мария Зыкова
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