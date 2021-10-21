Иммунолог раскритиковал недельные каникулы: «Срок небольшой»

Президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев прокомментировал эффективность каникул с 30 по 7 ноября в борьбе с коронавирусом. «Неделя – срок небольшой. Латвия вводит на 4 недели. Недельный перерыв – это только начало хорошее. Но если взяться и уменьшить контакты, то пойдет на убыль заболеваемость», – отметил он.

По словам академика, инкубационный период Covid-19 сократился до 2-4 дней. Так что если в каникулы люди не будут соблюдать осторожность, заболеваемость, напротив, может вырасти. «Если посещать концерты, в гости ходить, и т.д. и т.п., то может быть и противоположный эффект. В Китае стопроцентный локдаун. И разные страны тоже предлагают варианты», – сказал Черешнев и добавил, что регионы имеют право вводить нерабочие дни с 23 октября.

Свердловская область находится в списке регионов с худшей ситуацией по заболеваемости коронавирусом и смертности от него, об этом накануне заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Екатерина Норсеева

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