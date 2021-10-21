Регион «красной зоны»: как Свердловская область оказалась в топ-10 по смертности (КАРТА)

Предприятия и жители Среднего Урала ожидают решения оперштаба о начале нерабочих дней. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова назвала регион в числе тех, где хуже всего ситуация со смертностью. По данным на 20 октября Свердловская область находится на 10 месте по проценту летальности – 4,75.

Коронавирусная карта смерти

Хуже всего ситуация обстоит в Краснодарском крае – 8,82 %. Это туристический регион, в зимние месяцы там тоже умирали часто, но именно летом смертность начала угрожающе расти. Также все очень плохо в Чувашии – 7,13 %. В Тульской области, Алтайском и Красноярском крае процент летальности выше пяти. Также в «красной зоне» – Ростовская область, Дагестан, Пермский край и Новосибирская область. Свердловская область десятку замыкает, а еще месяц назад регион был на 11 позиции.

Но в целом за последние месяцы смертность в регионе была значительно выше, чем в среднем по России.

Смертность в Свердловской области

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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