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Четверг, 21 октября 2021, 15:43 мск

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Еще один мэр стал заместителем министра спорта

Глава Алапаевского района Константин Деев выбыл из конкурса по отбору кандидатов на пост главы района. Он получил более привлекательное предложение – стать заместителем министра спорта.

По словам министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, на новом месте Константин Деев будет отвечать за работу со спортивными федерациями, организацию межведомственного взаимодействия и кадровые вопросы.

Добавим, Константин Деев возглавлял Алапаевский район с 2008 года, но по первому образованию он – учитель физкультуры и почти 20 лет проработал в школе. После его отказа от участия в конкурсе на пост главы осталось только два претендента: председатель местной думы Олег Булатов и директор управления физической культуры и спорта Иван Ермаков.

Как уже писал «Новый День», у Леонида Рапопорта уже есть один заместитель – бывший мэр. В 2018 году им стал мэр Качканара Сергей Набоких – мастер спорта СССР по горным лыжам.

Алапаевский район, Евгения Вирачева

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