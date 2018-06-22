Мэр Качканара перешел на работу в областное правительство

Глава Качканара Сергей Набоких переходит на работу в облправительство. Он назначен замминистра спорта.

Информацию о своем назначении Набоких подтвердил корреспонденту РИА «Новый День». «Указ был подписан сегодня, работать начну с 3 июля», – отметил он. Его должность временно займет Василий Румянцев, первый зам. В Качканаре осенью пройдут выборы в гордуму, после чего депутаты на конкурсной основе выберут нового главу.

Набоких в минспорта займет последнее вакантное место замминистра – кресло освободилось после того, как из ведомства ушел Яков Петров.

Сергей Набоких руководил Качканаром с 2009 года. Он стал первым свердловским мэром, который избирался от партии «Справедливая Россия», правда, после выборов он весьма оперативно вышел из партии. Одним из проектов, которые Набоких (мастер спорта СССР по горным лыжам) пытался «продвигать» все эти годы – строительство горнолыжного курорта на горе Качканар. Губернатор Мишарин успел сравнить этот проект с Куршавелем, но дальше дело не пошло.

Фото – новыйкачканар.рф

Качканар. Екатеринбург, Светлана Загороднева

Качканар. Екатеринбург. Другие новости 22.06.18

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