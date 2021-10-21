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Четверг, 21 октября 2021, 16:36 мск

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Елена Чечунова получила мандат депутата заксо

Избирательная комиссия Свердловской области на сегодняшнем заседании передала вакантный мандат депутата заксобрания Елене Чечуновой, кандидату от партии «Единая Россия» из Первоуральской территориальной группы.

Как уже сообщал «Новый День», решение о передаче мандата Елене Чечуновой принял 19 октября президиум регионального политсовета «Единой России». Место в заксо освободилось после того, как Александр Высокинский уехал в Совфед.

Кандидатуру Чечуновой предложил и.о. вице-губернатора Олег Чемезов. Он охарактеризовал ее как «человека достойного, имеющего большой опыт законотворческой работы».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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