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Вторник, 19 октября 2021, 10:40 мск

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Вакантный мандат заксо получит Елена Чечунова

Пятидесятым депутатом заксо, как и предполагал «Новый День», станет Елена Чечунова. Такое решение принял сегодня президиум регионального политсовета «Единой России». Оно будет направлено на согласование в президиум генерального совета партии «Единая Россия».

Как сообщили в пресс-службе свердловского отделения ЕР, кандидатуру Чечуновой предложил и.о. вице-губернатора Олег Чемезов. Он охарактеризовал ее как «человека достойного, имеющего большой опыт законотворческой работы». «Уверен, что она будет защищать интересы жителей Свердловской области», – подчеркнул он. Виктор Шептий также отметил, что совместная работа с Еленой Чечуновой была конструктивной.

По данным РИА «Новый День», рассматривались три кандидата: полковник внутренней службы в отставке, первый зампред областного спортивного общества «Динамо» Алексей Таврунов, пиарщик УГМК-холдинга Алексей Свалов и Елена Чечунова, которая в прошлом созыве заксо возглавляла комитет по молодежной политике, развитию спорта, физкультуры и туризма.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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