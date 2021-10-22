Под Кушвой перевернулся пассажирский автобус: один пассажир погиб, еще 8 – в больницах (ФОТО)

Сегодня утром под Кушвой перевернулся пассажирский автобус. Одного из мужчин выбросило из салона, он погиб на месте. Еще 8 человек доставлены в больницы Красноуральска и Нижней Туры, один из них – в реанимации. Причины ДТП устанавливаются.

Как сообщил «Новому Дню» глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, авария произошла около 6 часов утра на дороге Екатеринбург – Серов в районе Кушвы. По предварительным данным, автобус съехал с дороги в кювет и перевернулся. Один из пассажиров вылетел из салона и погиб на месте. Еще восемь человек с разными травмами, в том числе серьезными, госпитализированы. Один из пострадавших – в реанимации.

«На данный момент сведения о раненых пассажирах инспекторами ДПС уже установлены. Это жительница Краснотурьинска по фамилии Скопина 1961 года рождения и ее дочь Алена 1981 года рождения. Житель Серова Кравченко 1989 года рождения, жительница Екатеринбурга Долгушева 1984 года рождения. Гражданин Бабаев 2000 года рождения, житель Карпинска Бидонько 1982 года рождения, житель Краснотурьинска Пиранов 1993 года рождения. Заказной автобус направлялся из Серова в Екатеринбург», – отметил Валерий Горелых.

По данным полиции, на момент аварии водитель провел за рулем 2 часа. В 6 часов утра дорога была мокрая, но не скользкая. По итогам начавшейся проверки полиция примет обоснованное процессуальное решение. Сотрудники ДПС отрабатывают различные версии случившегося.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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