У перевернувшегося под Кушвой автобуса были сильно изношены покрышки

Расследование причин утренней аварии под Кушвой показало, что у перевернувшегося пассажирского автобуса были сильно изношены покрышки, без рисунка протектора. При этом участок дороги, где случилось ДТП, был обработан противогололедной смесью. Всем автотранспортным предприятиям области поручено не выпускать в рейсы автобусы и автомобили с летней резиной, сообщает департамент информационной политики.

Как уже сообщал «Новый День», около 6 часов утра на Серовском тракте в районе Кушвы автобус съехал в кювет и перевернулся. Одного из пассажиров выбросило из салона, он погиб на месте. Еще восемь человек госпитализированы с разными травмами, один из них находится в реанимации. Два пострадавших доставлены в больницу Красноуральска, шесть – в больницу Нижней Туры. Четверо пассажиров были осмотрены медиками на месте происшествия.

И.о. губернатора Свердловской области Алексей Шмыков дал поручение министерству транспорта максимально задействовать снегоуборочную технику на трассах, чтобы вовремя убирать наледь.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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