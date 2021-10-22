Минздрав в ответ на жалобы родителей: больничный при карантине в детсаду оформляется без посещения больницы

Больничный для родителя в случае введения карантина в детском саду должны оформлять автоматически и удаленно, без посещения больницы, – сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области в ответ на жалобы екатеринбуржцев на большие очереди в детских поликлиниках. Также мамы и папы имеют право обратиться с заявкой на открытие электронного листа в регистратуру. Идти к врачу с ребенком, как просят в самих поликлиниках, для этого не нужно.

Ранее «Новый День» рассказывал, что в случае объявления карантина по коронавирусу в детском саду родителей вынуждают вместе с ребенком идти в поликлинику, чтобы оформить больничный (для взрослого). Екатеринбуржцы возмущались, что в разгар пандемии они по несколько часов стоят в очередях рядом с больными дошкольниками и рискуют подхватить вирус. В регистратуре, рассказывал житель города Илья Будкевич, оформить больничный лист отказались.

Но в министерстве здравоохранения Свердловской области «Новому Дню» пояснили, что в данном случае больница была неправа. При введении карантина в детском саду больничный лист на родителей оформляется автоматически и удаленно. Для этого даже не нужно идти в поликлинику. Либо можно прийти без ребенка – в регистратуру.

В минздраве пояснили, как должен работать общий механизм действий при карантине в садике. В таком случае в адрес местной поликлиники направляется предписание, в котором указаны и данные больного человека, и данные всех контактных, а также срок карантина. На основании этого предписания сотрудники больницы должны обзвонить родителей и спросить, нужен ли им больничный?

«Необходимости визита в поликлинику в данном случае нет, – уверяют в минздраве. – Листок нетрудоспособности оформляется на весь период карантина, согласно датам, указанным в предписании. Номер листка можно увидеть в личном кабинете портала Фонда социального страхования РФ. При появлении жалоб у ребенка необходимо вызвать врача на дом».

Кроме того, родители имеют право обратиться за больничным непосредственно в регистратуру поликлиники. Но опять же – вести с собой ребенка не нужно. Достаточно предоставить свои данные (СНИЛС, паспорт, место работы, постановление о карантине). Наблюдение за ребенком будут вести «посредством телемедицинского консультирования». Проще говоря, по телефону.

В министерстве здравоохранения Свердловской области «Новому Дню» также сообщили, что сейчас дорабатывается возможность оформлять больничный самостоятельно – через «Госуслуги». Для этого нужно будет приложить отсканированные документы и постановление о карантине. Но когда эта возможность заработает, пока неизвестно.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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