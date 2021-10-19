Два часа в очереди с больными: родителей возмущает организация выдачи больничных здоровым детям на карантине

Жители Екатеринбурга рассказывают, что для получения больничного листа при высаживании детей на карантин по Covid-19 они вынуждены по два часа стоять в очередях в больницах, рядом с больными. По мнению горожан, это – прямой путь к заражению коронавирусом. Родители просят власти изменить схему выдачи больничного листа в случаях, когда в садах и школах вводится карантин.

Как рассказал в своем блоге екатеринбуржец Илья Будкевич, в детскому саду группу его ребенка высадили на карантин по коронавирусу. Воспитатель сообщила, что родители должны взять больничный лист на неделю – чтобы они могли находиться дома с ребенком. Мужчина пришел в первый раз в больницу без ребенка, но там его развернули по двум причинам: не было еще списков от детского сада, и – нужно было приходить со здоровым ребенком.

«На мой вопрос – зачем для оформления больничного листа нужен ребенок, мне туманно объяснили, что мол «так надо», – рассказывает блогер (орфография и пунктуация сохранены). – Естественно, сегодня в поликлинике был ажиотаж! Больные и здоровые дети по два часа толкались в небольшом помещении бокса, чтобы зайти, расписаться где то там, и получить заветный больничный лист. Естественно у меня возникли вполне закономерные вопросы – зачем здоровым детям контактировать с больными, и нельзя ли было организовать выдачу больничных листов по спискам прямо в регистратуре? Попытался задать эти, простые на мой взгляд вопросы в регистратуре, и услышал, что «никогда регистратура не занималась выдачей больничных и заниматься этим не намерена»...».

По словам горожанина, в очереди вместе со здоровыми детьми могли находиться и больные (понедельник – не день здорового ребенка в больницах, – прим. ред.).

«Коль скоро [коронавирусом] болеть начали уже и дети, то их, детей, я считаю, надо в первую очередь каким то образом обезопасить от контакта с потенциальными носителями вируса, но по всей вероятности, заниматься этим нашему здравоохранению некогда. Надо же план по вакцинации выполнять!» – возмущается Илья Будкевич.

«Новый День» задал в минздрав Свердловской области вопросы о необходимости присутствия здорового ребенка при выдаче больничного родителю. Как только ответы поступят, мы их опубликуем.

Напомним, на сегодняшний день порог по ОРВИ в регионе превышен на 97%. Болеют в первую очередь маленькие дети.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/739470.html

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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