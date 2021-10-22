Роспотребнадзор объявил сезон клещей закрытым. Заболевших энцефалитом стало вдвое больше

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подвело итоги сезона активности клещей на Урале. Последний случай был зарегистрирован четыре дня назад, а первый – еще в марте. Тогда пострадала женщина 44 лет, которая живет в центре Екатеринбурга и не покидала пределов города, не бывала ни в парках, ни в скверах.

Всего за сезон в регионе было зарегистрировано 34 тысячи 314 случаев укусов клещей – это больше, чем в прошлом году на 9% (в 2020-м было 31 тысяча 307случаев), и больше на 11,1%, чем в среднем за последние годы. Хуже то, что случаев, когда через укус клеща люди заражались энцефалитом, стало почти вдвое больше – за этот год диагноз подтвердился у 83 человек, а в 2020-м их было 42. «Случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом зарегистрированы в 21 муниципалитете области, при этом более трети заболевших (38% случаев) – среди жителей Екатеринбурга», – отметили в надзорном ведомстве.

Также в 2021-м боррелиоз после укуса клеща подхватили 328 свердловчан, что на 9% выше показателей 2020 года. Случаи заболеваний зарегистрированы в 33 муниципальных образованиях Свердловской области.

В управлении Роспотребнадзора по региону напомнили, что лучшая защита от клещевого энцефалита – это прививка. Вакцинацию как раз целесообразно начинать в октябре, чтобы к началу следующего сезона получить уже все три необходимые прививки. Для поддержания иммунитета ревакцинация требуется затем раз в три года.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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