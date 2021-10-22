С понедельника начнется проверка QR-кодов: в судах не знают, что делать

В понедельник, 25 октября, в Свердловской области начинается первый этап внедрения QR-кодов: без подтверждения вакцинации нельзя будет попасть в музеи, библиотеки и здания, где работают муниципальные власти и областные госорганы. К последним относятся в том числе мировые судьи. Они рассматривают некоторые легкие преступления, споры о деньгах на небольшие суммы, разводы. И, по логике губернаторского указа, с понедельника ни обвиняемые, ни адвокаты, ни потерпевшие, которые не поставили прививку, к процессу допущены не будут. Это вызывает два вопроса: законно ли такое ограничение и состоятся ли сами процессы, если суд закроет двери только перед одним из участников?

Как оказалось, никаких пояснений от властей мировые судьи до сих пор не получили. Действовать предполагают по-разному. На одном из участков мировых судей Октябрьского района так и сказали: «Никакой информации нет, понятия не имею [можно ли будет зайти], разъяснения не поступали». Секретарь участка в Железнодорожном районе также сообщила, что никаких пояснений им не давали, но посоветовала просто приходить, если есть необходимость, проверять QR-коды вряд ли будут. Помощник одного из мировых судей Верх-Исетского района заявила, что уже готовится развешивать объявления с предупреждением, что вход без QR-кода запрещен, но признала, что не имеет представления, как это будет работать, – даже сотрудники суда далеко не все успели вакцинироваться. А еще в одном участке судебный пристав поделился, что если никаких писем от властей так и не будет, то он просто будет пускать в суд всех, вне зависимости от прививочного статуса.

В департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области «Новому Дню» ответили, что вопросы о порядке пропуска должны решать председатели судов: «Руководство в судебном районе, в который входят мировые судьи, осуществляет председатель районного (городского) суда. Порядок доступа в здания мировых судей должен быть определен в каждом судебном районе председателем соответствующего районного (городского) суда».

В районных же судах и Свердловском областном суде порядок входа не изменится, в отличие от мировых они не подчиняются региональным указам. И в судебном департаменте, и в облсуде нам сообщили, что Верховный суд никаких уточнений по поводу QR-кодов не давал.

Добавим, некоторая неразбериха есть не только в части работы мировых судей. Вице-губернатор Павел Креков ранее говорил, что без QR-кода в здания, где их будут проверять, не смогут попасть даже те, у кого медотвод. Однако спикер заксо Людмила Бабушкина сообщила, что в заксобрание будут пускать невакцинированных, если у них есть медотвод.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 22.10.21

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