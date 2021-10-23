Автомобилист» уступил «Трактору» в серии буллитов (ФОТО)

Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил на выезде челябинскому «Трактору» со счётом 3:4 по буллитам в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В каждом из трех периодов команды забросили по шайбе в ворота соперника. У свердловчан дважды отличился Георгий Белоусов, один раз Райан Спунер.

В овертайме победителя выявить не удалось, а в серии буллитов сильнее оказались челябинцы.

Несмотря на поражение, екатеринбуржцы сохранили за собой пятое место в Восточной конференции. Следующий матч «Автомобилист» проведет во вторник, 26 октября, в КРК «Уралец» против казанского «Ак Барса».

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 23.10.21

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