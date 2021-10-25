Ельцин-центр отменяет часть массовых мероприятий из-за коронавируса

В период с 30 октября по 7 ноября Ельцин-центр отменяет программные массовые мероприятия в связи «с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой». В их число попали кинофестивали, читка пьесы, детский Хэллоуин и другие. Билеты можно вернуть.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Ельцин-центра, отменяются программные мероприятия, которые были запланированы на период с 30 октября по 7 ноября – когда в России будут нерабочие дни.

«Также в список попали кинофестивали, которые должны были начаться 28 октября, но показы не успели бы провести за два дня. Музей и арт-галерея Ельцин-центра продолжит работать в обычном режиме все дни, вход по QR-кодам», – рассказали в пресс-службе.

В числе отмененных – Неделя французского кино, международный конкурс Heavy Orange, детский Хэллоуин по-французски, международный конкурс Sunny Blue, читка пьесы Маши Конторович «Природа. Энтропия. Смерть.», спецпоказ фильма «Дунай» и встреча с режиссером, каникулы в «Наукограде», спектакль «Римские элегии» и другое.

«К сожалению, мероприятие не состоится в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Возврат билетов, купленных на сайте, будет сделан автоматически. Билеты, купленные в кассах Ельцин-центра, можно вернуть только в кассах Ельцин-центра ежедневно (время работы с 10 до 21 часа). Надеемся, что вскоре ситуация изменится к лучшему, и мы сможем возобновить программы в полном объеме. Берегите себя, и до встречи в Ельцин-центре», – говорится в сообщении на сайте.

Напомним, в марте 2020 года, когда только начиналась пандемия коронавируса, Ельцин-центр первым в Екатеринбурге закрылся для посетителей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 25.10.21

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