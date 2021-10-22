Как вернуть деньги за билет, если у вас нет QR-кода, чтобы попасть на мероприятие

Специалисты Роспотребнадзора выпустили памятку, как сдать купленные билеты в театр и на концерт. Посетить театр, филармонию, кинотеатр с 30 октября станет возможным только по QR-кодам. Указ об этом издал губернатор Свердловской области.

Порядок возврата билетов:

Нужно обратиться с заявлением в то место, где вы купили билет. К заявлению нужно приложить оригинал или копию электронного билета, а также копию электронного чека. Обратиться можно как лично, так и через почту или в электронной форме. Также нужно предъявить паспорт или его копию в случае обращения через почту.

Заявление рассматривается 10 дней. Еще 10 дней уйдет на возврат денег. Средства могут вернуть как наличными, так и на банковский счет.

Размер возвращаемой суммы может колебаться: чем меньше времени осталось до начала мероприятия, тем меньше средств вернут. 10 и более дней до мероприятия – вернут 100% от цены билета, от 5 до 10 – 50 %, от 3 до 5 дней – 30 % цены билета. Если заявление о возврате подано за 3 дня до мероприятия, то деньги могут не вернуть вовсе. Также есть и другие причины для отказа: «Билет (за исключением именного) был приобретен в рамках специальных программ и акций, предусматривающих особые условия приобретения билетов (в том числе льготы, скидки)», – сообщает Роспотребнадзор.

Напоминаем, по новым правилам, на улицу нельзя будет выходить людям старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания или диабетом.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 22.10.21

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