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Пятница, 22 октября 2021, 14:28 мск

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Власти запретят сердечникам, диабетикам и астматикам выходить на улицу

В Свердловской области вступили в силу поправки к указу губернатора № 100, который касается ситуации с коронавирусом. По новым правилам, на улицу нельзя будет выходить людям старше 65 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и/или диабетом.

Но есть исключения. Во-первых, диабетикам, сердечникам и астматикам не придется соблюдать самоизоляцию, если они работают в органах госвласти или местного самоуправления, служат в организациях, чья деятельность критически важна и не может быть остановлена даже в период ограничений (с 30 октября), а также фигурантам уголовных дел или административных разбирательств, если их вызвали повесткой в суд или на опрос/допрос. Во-вторых, не нужно будет соблюдать изоляцию тем, кто привился от коронавируса или кто переболел им в течение последних 6 месяцев (и имеет соответствующий документ или QR-код).

Напомним, ранее вице-губернатор Павел Креков сообщил, что справку о том, что человек переболел коронавирусом, можно будет получить у лечащего врача. Это требуется, например, тем, кто не обращался за медицинской помощью или обращался, но не дождался врача, и, таким образом, не попал в статистику.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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