Напавшие толпой на двух школьников занимаются единоборствами (ВИДЕО)

Подростки, напавшие толпой на двух школьников в Сухом Логу, занимаются единоборствами, в частности тайским боксом. По информации «Нового Дня», как минимум один из нападавших, бивший ногами по головам двух лежавших на земле парней, занимался в спортивном клубе «ТайCombat». Занятия у него вел Давид Измаилян. «Это не мои воспитанники, один был воспитанником, но он уже давно не занимается, он не тренируется очень давно, потому что он уехал в другой город жить и учиться», – сказал «Новому Дню» тренер спортивного клуба.

Однако, судя по фотографиям молодых людей в соцсетях, и после нападения (оно произошло в середине сентября), парни собирались на тренировки у Измаиляна в клубе еще в октябре. У обоих на страницах в «ВК» перепосты записей Измаиляна, фотографии с тренировок, видео с соревнований.

«То, что произошло в Сухом Логу – это беспредел. Если эти беспредельщики реально занимаются единоборствами, то они опозорили не только себя и своих родителей, но и своего тренера, который, я уверен, вкладывал в них душу. Это недостойное поведение для любого человека и спускать на тормозах такие вещи нельзя. Надо разбираться, что послужило причиной такой агрессии. Есть закон, по которому они должны ответить», – прокомментировал организатор профессиональных турниров по кикбоксингу Fair Fight Николай Клименко.

Добавим, что Центральный аппарат Следственного комитета РФ взял на контроль ход проведения проверки. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации.

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Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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