Подростки отправятся в колонию за зверское нападение на двух школьников

Двое подростков приговорены к лишению свободы за зверское нападение на школьников. Инцидент произошел в Сухом Логу в сентябре прошлого года. Тогда толпа парней набросилась на двух мальчиков младшего возраста и стала избивать их руками и ногами, прыгать на головах. Приятели нападавших снимали все на телефон. Как выяснил «Новый День», как минимум один из агрессоров, бивший ногами по головам двух лежавших на земле парней, занимался в спортивном клубе «ТайCombat» у Давида Измаиляна. Тот, впрочем, открестился от своих подопечных.

После нападения было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением насилия группой лиц», а также в отношении одного из нападавших по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений» и по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством».

Двое нападавших – сейчас им по 17 лет – по решению суда отправятся в воспитательную колонию, им назначено наказание по полтора года и пять дней лишения свободы. Обоих взяли под стражу в зале суда, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Всех остальных участников инцидента со стороны нападавших поставили на учет в ПДН.

Екатеринбург, Елена Сычева

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