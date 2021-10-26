Полпредство: в Свердловской области вакцинировано только 28 % жителей

Свердловская область попала в число отстающих регионов УрФО по темпам вакцинации. Как было сказано на совещании в полпредстве, максимальный процент привитых – в Тюменской области, два компонента поставили 39% населения (601 тысяча человек), в Югре полностью вакцинированы 34 процента жителей (572 тысячи), на Ямале – 33% (180 тысяч). В Свердловской и Курганской областях курс вакцинации прошли по 28 процентов жителей (1,2 миллиона и 234 тысячи человек соответственно), в Челябинской области полностью привиты 27% (927 тысяч). В целом же в регионах УрФО завершили вакцинацию 30 % населения.

Добавим, ранее официальный сайт стопкоронавирус.рф публиковал данные об уровне коллективного иммунитета – в уральских регионах ниже всего процент в Челябинской и Свердловской областях.

Накануне стало известно о дополнительных ограниченных, которые ввели власти ХМАО: закрываются фудкорты, общепит не будет работать по ночам, студентов переводят на дистант. Сегодня о локдауне заявили в Тюмени: в нерабочие дни по всей области будут закрыты все предприятия, кроме предприятий непрерывного цикла, закроются кафе, рестораны, салоны красоты, ТЦ, музеи и т.д. Роспотребнадзор по Свердловской области предложил ввести аналогичные меры. Ожидается, что решение будет принято сегодня.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 26.10.21

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