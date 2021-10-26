В Екатеринбурге возле Исети нашли человеческий череп

В лесу в Октябрьском районе Екатеринбурга полицейские обнаружили человеческий череп. О находке им сообщил местных житель. По данному факту Следственный комитет России по Свердловской области организовал доследственную проверку.

По данным ведомства, каких-либо повреждений, указывающих на признаки насильственной смерти, на черепе не обнаружено.

«Не исключена вероятность того, что в течение длительного времени (около 2 лет) череп находился в воде рядом расположенной реки Исеть. По неизвестной пока причине он был кем-то извлечён из воды и оставлен у берега. Как полагают эксперты, череп принадлежал взрослому человеку в возрасте около 25 лет», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Накануне в лесу под Нижним Тагилом нашли останки 14 человек.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 26.10.21

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