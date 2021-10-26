Что будет вместо локдауна в Свердловской области

Новые антиковидные меры в Свердловской области озвучил на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
1. QR-код обязательно нужно будет предъявить с 30 октября в торговых центрах, в ресторанах, фитнес-центрах. Исключения – пункты вакцинации и пункты переписи населения с отдельным входом.
2. Для людей старше 60 лет вводится обязательная самоизоляция, за исключением свердловчан, начавших процесс вакцинации и переболевших.
3. Во всех учреждениях, связанных с общественными развлечениями, клубах работа с 23:00 до 07:00 будет прекращена.
Указ будет подписан сегодня до конца дня, – сообщил Креков. Подпишет его и.о. губернатора Алексей Шмыков. Напоминаем, что в Свердловской области не стали объявлять локдаун вслед за Москвой и Тюменью.
Екатеринбург, Никита Кондрашин, Ольга Тарасова
Екатеринбург. Другие новости 26.10.21
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