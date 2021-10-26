Более двух тысяч уральцев, больных ковидом, отправили на долечивание в санатории

В Свердловской области открыто уже 2 тысячи так называемых «коек долечивания». Это места в санаториях и профилакториях, куда направляют выздоравливающих пациентов с ковидом.

«Койки долечивания будем открывать там, где есть медперсонал. Туда попадают те пациенты, кто уже не нуждается в реанимации, кислородной поддержке, но имеет положительный тест на коронавирус и является заразным. Чтобы уменьшить нагрузку на основные медицинские учреждения, мы уже открыли 2000 коек долечивания. И рассматриваем еще много санаторных учреждений, чтобы открывать такие места и дальше», – сообщил вице-губернатор Павел Креков на брифинге оперштаба.

По данным чиновника, в больницах Свердловской области осталось 8% свободных коек для лечения больных Covid-19. Власти держит этот запас, несмотря на продолжающийся рост заболеваемости в регионе.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Валентина Ярославцева

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