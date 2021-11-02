Пять крупнейших санаториев Среднего Урала отданы под долечивание после Covid-19: кто туда попадает

В пяти санаториях Свердловской области 2000 мест отданы под долечивание пациентов, выписанных из ковидариев после курса интенсивной терапии. Но попадают туда не все переболевшие Covid-19, а в основном пациенты, побывавшие на ИВЛ или в реанимациях. Под наблюдением медиков они остаются еще несколько недель.

«Под долечиваение больных с коронавирусом выделены места в санаториях «Руш», «Маян», «Липовка», «Обуховский», «Озеро Чусовское». Все они и раньше были задействованы в работе с коронавирусом и хорошо себя зарекомендовали», – рассказали «Новому Дню» в региональном оперштабе.

Всего под долечивание пациентов с коронавирусом выделено на данный момент 2000 коек, – сообщал ранее заместитель губернатора Павел Креков. Рассматривается и такой сценарий, что придется увеличить количество «коек долечивания», привлекая силы других санаториев. Но на данный момент «дополнительных решений принято не было», – уточнили в оперштабе.

Врачи рассказали «Новому Дню», что в санатории после выписки из ковидариев попадают далеко не все пациенты, а только наиболее тяжелые – те, кому требуется медицинское наблюдение, усиленная реабилитация.

«В больницах области в основном на долечивание после коронавируса отправляют в терапевтическое отделение. Туда идут пациенты, у которых уже отрицательный ПЦР-тест. После долечивания выписываем их домой, – рассказал «Новому Дню» врач одной из больниц в Режевском городском округе, попросив не упоминать имя. – По сложным пациентам обычно принимают индивидуальные решения, советуются с реаниматологами. Чаще всего такие отправляются в Екатеринбург».

В санатории на долечивание отправляются в основном пациенты, которые еще недавно были в тяжелом состоянии – в реанимации, на ИВЛ. В ковидариях их «вытаскивают» из опасного состояния, но после Covid-19 в тяжелой форме человек еще долго не может восстановиться. При этом в больнице его оставить не могут: нужны места для вновь поступающих, которых сегодня – сотни в день. Чтобы освободить койку в инфекционном госпитале, бывших тяжелых переводят на долечивание. Туда же отправляются те пациенты, которые чувствуют себя хорошо, но ПЦР-тесты у них положительные (об этом ранее говорил Павел Креков).

«Медицинских процедур там уже минимум. Нужно наблюдение медперсонала, чтобы не пропустить ухудшение, если оно будет. И какая-то минимальная реабилитация. Но никто там [в санаториях] не сидит у койки больных. В основном человек там проводит еще 2-3 недели, после чего выписывается домой», – рассказал доктор, знакомый с ситуацией.

Ранее представители оперштаба сообщали, что в больницах Свердловской области осталось всего 8% свободных коек для лечения больных Covid-19. Власти держат этот запас, несмотря на продолжающийся рост заболеваемости в регионе. Добавим, что в прошлые периоды подъема заболеваемости свободными было 10% и более коек в ковидариях.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 02.11.21

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